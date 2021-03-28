Advertorial Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS - TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS - TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS - TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı sorularını çözerek bilginizi test edebilirsiniz.

28 Mart 2021, Pazar 08:41 Son Güncelleme:
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Ayrıca sorularınız için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz. 

YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

Detaylı bilgi için tıklayınız

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