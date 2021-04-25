Advertorial Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı

Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı sorularını çözerek bilginizi test edebilirsiniz.

25 Nisan 2021, Pazar 09:05 Son Güncelleme:
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Ayrıca sorularınız için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

Detaylı bilgi için tıklayınız

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