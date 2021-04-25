Uğur Okulları’ndan ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı
Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, TYT deneme sınavı sorularını çözerek bilginizi test edebilirsiniz.
25 Nisan 2021, Pazar 09:05 Son Güncelleme:
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Ayrıca sorularınız için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.
YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı
YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
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