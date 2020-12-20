Uğur Okulları’ndan YKS, AYT deneme sınavı
Uğur Okulları’nın uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, AYT deneme test sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.
20 Aralık 2020, Pazar 09:26 Son Güncelleme:
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Uğur Okulları, 12’inci sınıfların geleceklerine yön verecekleri üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken yararlanabilecekleri YKS - AYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz değerli öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.
Soru kitapçığı ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linkte bulabilirsiniz.
YKS - AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı
YKS - AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Detaylı bilgi için tıklayınız.