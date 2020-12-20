Uğur Okulları’ndan YKS, AYT deneme sınavı





Uğur Okulları, 12’inci sınıfların geleceklerine yön verecekleri üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken yararlanabilecekleri YKS - AYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz değerli öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.





Soru kitapçığı ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linkte bulabilirsiniz.









YKS - AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı









YKS - AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı





Detaylı bilgi için tıklayınız.



