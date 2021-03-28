Advertorial Uğur Okulları’ndan YKS - AYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan YKS - AYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan YKS - AYT deneme sınavı

Uğur Okulları’nın uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, AYT deneme test sorularını çözerek bilginizi ölçebilir, sınava hazırlanabilirsiniz.

28 Mart 2021, Pazar 08:47 Son Güncelleme:
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12’inci sınıfların bu yıl katılacağı üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken yararlanabileceği Uğur Okulları YKS - AYT deneme sınavına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine soru ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

YKS - AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı  

YKS - AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı 

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