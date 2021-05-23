Uğur Okulları’ndan YKS - AYT deneme sınavı

12’inci sınıfların bu yıl katılacağı üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken yararlanabileceği Uğur Okulları YKS - AYT deneme sınavına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine soru ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

YKS - AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

YKS - AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

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