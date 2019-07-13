Uğur Öz kimdir? İşte jüriyi ağlatan Benimle Söyle Makber performansı!

Televizyonların en çok izlenen yarışma programı Benimle Söyle özel bir bölümle ekranlara geliyor. Yayınlanan Benimle Söyle 10. bölüm fragmanındaki Makber performansı ile Ahmet Güvenç ağladı, Ayta Sözeri geçmişe döndü! Peki, Uğur Öz kimdir? İşte Makber performansı ile Uğur Öz ve Uğur Öz hakkındaki bilgiler…

Benimle Söyle bu hafta sürpriz bir bölümle ekrana geliyor! Son anda elenen yarışmacılar bir kez daha jüri karşısına çıkıp, şanslarını deneyecek!

Bu yarışmacılardan biri de daha önce “Büklüm Büklüm” performansı ile jüri karşısına çıkmış olan Uğur Öz.

UĞUR ÖZ KİMDİR?

Uğur Öz 25 yaşında, aslen Diyarbakırlı. Şanlıurfa Siverek’teki Beğdeş Ortaokulu’nda müzik öğretmenliği yapıyor.

Uğur Öz Benimle Söyle’nin 4. Bölümünde “Büklüm Büklüm” performansı ile jüri karşısına çıktı. 4. Bölümde Uğur Öz 90 jüri üyesini ayağa kaldırmıştı. Ancak yarışmanın kuralları gereği ikinci ve üçüncü yeni bir performans sergiledi ve elendi.

Yeni bölümde Uğur Öz Makber performansı ile bu akşam ekranlarda olacak.