Uğur Şahin’den ‘Omicron’ açıklaması! ‘Korkmayın, plan aynı…’

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.

Yeni varyant ve mevcut aşılar ile ilgili BioNTech CEO'su Uğur Şahin'nden beklenen açıklama geldi. Şahin, Salı The Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etti.

Pek çok uzman, aşıların hedeflediği spike proteininde çok sayıda mutasyon olduğu için Covid aşılarının varyanta karşı etkili olmayacağından korkuyor. Şahin'in bu teoriye yanıtı ise şu şekilde oldu: 'Korkmayın, plan aynı... Üçüncü aşınızı olun.'