Uğur Sofu’dan single müjdesi

Uzun yıllardır müzikle uğraşan, Grup Hazal isimli müzik grubunun solisti ve aynı zamanda bağlama ustası olan Uğur Sofu özellikle Almanya’da faaliyetlerini gösterirken çok başarılı projelere de imza atmaya devam ediyor.

“Türküler özümüz” sloganını kullanarak yola devam eden Uğur Sofu, Grup Hazal ile özellikle Avrupa’da konserlerde, davetlerde, festivallerde ve düğünlerde sevenleriyle buluşuyor.

Covid 19 salgını başladığından beri etkinliklerin yasaklanması nedeniyle Grup Hazal da uzun bir süre sevenlerinden uzak kaldı. Sofu, faaliyetlerine Covid 19 salgını nedeniyle sosyal medyada canlı yayın üzerinden sevenleriyle buluşmaya devam etti.

2021 yılı içerisinde Halil Fesli ve Ulus Yurtsever ile birlikte Youtube üzerinden canlı yayın yapan Uğur Sofu, çok yakında Bülent Altun ile de canlı yayında bir araya gelecek.

Türkü sevenlerin dinlemekten keyif alacağı birçok başarılı yorumu bulunan Uğur Sofu, Grup Hazal ile birlikte çıkardığı El Kapıları adlı albüm ile de büyük beğeni topladı.

Uğur Sofu grubu Grup Hazal ile birlikte 2 adet single albümü var. Zorda Şimdi adlı eser için ilk profesyonel kliplerini 2011 yılında çektiler. Uğur Sofu, 2022 yılı için de yepyeni projelerin müjdesini verip solo bir single çalışması ile yeniden sevenleriyle buluşacağını belirtti.