Uğur Taşdemir ismi, sadece görüntüsüyle değil, sesiyle de televizyon izleyicilerinin hafızalarında yer etmiş bir isim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden mezun olan Uğur Taşdemir, asıl mesleği yerine tiyatroyu tercih etti. Sonrasında ise seslendirme alanına yönelerek, birçok ünlü filmin seslendirme kadrosunda yer aldı. Son olarak da Su Savaşları isimli belgeselin kadrosuna dahil oldu.

UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

20 Ekim 1965 tarihinde Yozgat’ta doğan Aykut Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Ancak eğitimini aldığı bölümden ziyade tiyatroya ilgisi olduğu için bu alanda çalışmalar yapmaya devam etti.

Uğur Taşdemir, 1987 yılında amatör tiyatro gruplarında yer aldı ardından Masal Gerçek Tiyatrosu, Deneysel Sanatlar Merkezi gibi çeşitli topluluklara dahil oldu.

Şehir Tiyatrosu’nda da görev alan Uğur Taşdemir, 2005’te Çığır Sahne'de, 2006’da da Tiyatro Fora kadrosunda bulundu. Televizyon reklamlarının yanı sıra birçok televizyon dizisi ve sinema filminde de rol aldı.

Uğur Taşdemir, tiyatro hayatına devam ederken, ünlü oyuncu Adile Naşit’in kardeşi ve kendisi de oyuncu olan Selim Naşit Özcan’ın yönlendirmesi ile seslendirme alanına yoğunluk verdi. Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in elliden fazla filminde seslendirme yaptı. Bir dönem Federal Film Akademi'de eğitim veren Taşdemir, ardından Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde seslendirme dersleri verdi.

Kendinin hazırladı Sürç-i Lisan isimli talk show programının da sunuculuğunu yapan ve birçok sanatçıyı konuk olarak ağırlayan Uğru Taşdemir, Sesin Yüzleri, İşte O Ses Röportajları isimli, yine kendisinin hazırlayıp sunduğu, birçok seslendirme sanatçısını ağırladığı programlara da imzasını attı.

Geçtiğimiz dönemlerde TRT Belgesel kanalında Su Savaşları isimli belgesele dış ses olarak katkı sağlayan Uğur Taşdemir, bu dönem programda kamera önünde Çağlar Demirkapı ile partner olarak bulunacak.

UĞUR TAŞDEMİR’İN SESLENDİRMELERİNDEN BAZILARI

2006, Süper Ot (How High) – Jamal

(2003-2016)- Adam Savage, Çılgın Dostlar-

(2014-günümüz) - BoJack, Efsane Avcıları -