Magazin Uğur Yılmaz Deniz'den Masterchef Tanya'ya bomba yanıt

Uğur Yılmaz Deniz'den Masterchef Tanya'ya bomba yanıt

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Uğur Yılmaz Deniz'den Masterchef Tanya'ya bomba yanıt

Yeni sezona hazırlanan Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kilo itirafıyla gündem oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı'ya yanıt bir dönem diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'den geldi.

22 Haziran 2021, Salı 15:32 Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve bu sayede tanınan Tanya Kilitkayalı geçtiğimiz gün yeni halini paylaştı.

10 kilo aldığını belirten Tanya yaptığı paylaşıma "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" ifadesini ekledi. Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın bu paylaşımına yorum yağdı.

'AMA ÇOK YİYORSUN'

Yorumlardan biri de yarışmadan diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'e aitti. Şu sıralar Tanya ile Kıbrıs'ta mekan açmak için kollayı sıvayan Deniz arkadaşına yaptığı yorumla dikkat çekti. Uğur Yılmaz Deniz Tanya'ya "Ama çok yiyorsun" dedi.

Bu yorumun üzerine MasterChef Tanya'ya hayranları "Yersen ye, böyle de güzelsin" yorumlarında bulundu.

Bir dönem Uğur Yılmaz Deniz ve MasterChef Tanya'nın aşk yaşadığı iddiaları gündem olmuştu. İkili bu iddialar hakkında açıklama yapmadı.


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