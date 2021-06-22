TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve bu sayede tanınan Tanya Kilitkayalı geçtiğimiz gün yeni halini paylaştı.

10 kilo aldığını belirten Tanya yaptığı paylaşıma "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" ifadesini ekledi. Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın bu paylaşımına yorum yağdı.

'AMA ÇOK YİYORSUN'

Yorumlardan biri de yarışmadan diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'e aitti. Şu sıralar Tanya ile Kıbrıs'ta mekan açmak için kollayı sıvayan Deniz arkadaşına yaptığı yorumla dikkat çekti. Uğur Yılmaz Deniz Tanya'ya "Ama çok yiyorsun" dedi.

Bu yorumun üzerine MasterChef Tanya'ya hayranları "Yersen ye, böyle de güzelsin" yorumlarında bulundu.

Bir dönem Uğur Yılmaz Deniz ve MasterChef Tanya'nın aşk yaşadığı iddiaları gündem olmuştu. İkili bu iddialar hakkında açıklama yapmadı.







