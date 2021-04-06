Magazin Uğur Yücel, Kırmızı Oda'da

Uğur Yücel, Kırmızı Oda'da

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Uğur Yücel, Kırmızı Oda'da

Başrolünü Binnur Kaya'nın oynadığı TV8'in ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda'ya usta oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. 32. bölümde diziye dahil olacak olan oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak.

06 Nisan 2021, Salı 09:03 Son Güncelleme:
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TV8 kanalının sevilen dizisi Kırmızı Oda etkileyici hikâyeleriyle damga vurmaya devam ediyor. Cuma akşamları dramatik hikayeleriyle izleyiciyi etkisi altına alan sevilen diziye bomba bir oyuncu dahil oluyor.

TV100'de yer alan habere göre; Birbirinden ünlü olan konuk oyuncularının etkileyici hikâyeleriyle izlenme rekorları kıran diziye son olarak usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor.

VAHİT BEY KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

32. bölümde diziye dahil olacak olan oyuncu, Yiğit Özşener'in canlandırdığı Zafer'in babası Vahit Bey karakterini oynayacak. Zafer'in Doktor Hanım'la seanslarında bahsettiği Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip Doktor Hanım'la görüşmesini sağlayacak.

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