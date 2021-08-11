Lille, kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmeyi düşünüyor. Geçen sene şampiyon olan kadroda kaleyi koruyan Mike Maignan'ı Milan'a satan Lille, şu anda bir as kaleciye sahip değil.

Geçen sezonu Boavista'da kiralık geçiren Leo Jardim ve Kortrijk'te kiralık geçiren Jakubech ile 3. kaleci Orestis Karnezis haricinde kadrosunda kaleci olmayan Lille, Uğurcan'ı 1. kaleci olarak transfer edecek.

Trabzonspor'un Uğurcan için toplamda 25 milyon euro'ya yaklaşacak bir bonservis istediği biliniyor.

Kiralama bedeli olarak 3 milyon euro önermeyi planlayan Lille, zorunlu satın alma opsiyonu için Trabzonspor'la pazarlık edecek.

İki kulüp Yusuf Yazıcı transferinde iyi ilişkiler kurmuştu.