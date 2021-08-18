Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır için Valencia, 5 milyon Euro kiralama ve bir sonraki sezon için 12 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklif yapmıştı.

Sabah'ın haberine göre; yönetim bu teklifi beklenen kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle reddetti. Teklifin kabul edilmemesindeki en önemli etkenlerden birinin satın alma opsiyonunun zorunlu olmayışı olduğu bildirildi.

Diğer maddelere göre de Valencia kulübünün satın alma opsiyonunu aktif edebilmesi için Uğurcan'ın 25 maç üzerinde kaleyi devralması ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekiyor.

İspanya'da Finansal Fair Play kriterlerine takılmak istemeyen Valencia'nın ilk teklifinin reddedilmesine rağmen, kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.



