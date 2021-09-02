Futbol Uğurcan Çakır'dan gol sonrası şok tepki! 10 dakika boyunca...
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Uğurcan Çakır'dan gol sonrası şok tepki! 10 dakika boyunca...

Futbol

Milli Takım'da moraller hayli bozuk. Karadağ maçında çok rahat alınabilecek bir galibiyeti elinin tersiyle iten ve son saniyeden yenilen golle kritik 2 puan kaybeden Milli Takım'da yedek kaleci Uğurcan Çakır'ın maç sonu tepkisi dikkat çekti.

02 Eylül 2021, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Fanatik'in özel haberine göre, Uğurcan Çakır dün akşam son saniyelerde yenilen golün ardından oldukça moralsiz şekilde sahayı terk etti. Soyunma odasına gitmek yerine direkt takım otobüsüne giden Uğurcan, 10 dakika kadar tek başına otobüste oturdu.

EURO 2020'de ve öncesindeki eleme maçlarında takımın 1. kalecisi olan Uğurcan, Trabzonspor'un son Avrupa maçında 5 gol yemesi ve Altay Bayındır'ın da sezona çok forma girmesi sonrası kaleyi kaybetmişti.

Karadağ maçında yenilen son saniyedeki frikik golünde ise kaleci Altay Bayındır ile takım arasında bir baraj anlaşmazlığı yaşanmış, Altay'ın ısrarla 4 kişilik baraj istemesine rağmen 3 kişilik baraj kurulmuş ve boş taraftan gol gelmişti.

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