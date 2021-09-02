Fanatik'in özel haberine göre, Uğurcan Çakır dün akşam son saniyelerde yenilen golün ardından oldukça moralsiz şekilde sahayı terk etti. Soyunma odasına gitmek yerine direkt takım otobüsüne giden Uğurcan, 10 dakika kadar tek başına otobüste oturdu.
Futbol Uğurcan Çakır'dan gol sonrası şok tepki! 10 dakika boyunca...
EURO 2020'de ve öncesindeki eleme maçlarında takımın 1. kalecisi olan Uğurcan, Trabzonspor'un son Avrupa maçında 5 gol yemesi ve Altay Bayındır'ın da sezona çok forma girmesi sonrası kaleyi kaybetmişti.
Karadağ maçında yenilen son saniyedeki frikik golünde ise kaleci Altay Bayındır ile takım arasında bir baraj anlaşmazlığı yaşanmış, Altay'ın ısrarla 4 kişilik baraj istemesine rağmen 3 kişilik baraj kurulmuş ve boş taraftan gol gelmişti.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Forvet beklerken defansa takviye! Fenerbahçe'de yeni hedef belirlendi