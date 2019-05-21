100 ortaokul öğrencisi de bu öyküleri anlatan 100 resim yaptı. Hazırlanan öykü ve resimler bir araya getirilerek Atatürk’e ‘Uğurlu Kalplerden Öyküler’ isimli kitap hazırlandı. Uğur Okulları’nın 1919 öğrenci ve öğretmeni kitabın tanıtımını da Samsun’da yaptı.

Kitabın geliri Darüşşafaka’ya

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ‘Atatürk’e Uğurlu Kalplerden Öyküler’ kitabının satışından elde edilecek gelirin 156 yıldır ‘eğitimde fırsat eşitliği’ misyonuyla, anne ya da babası hayatta olmayan öğrencilere tam yatılı ve burslu eğitim veren Darüşşafaka’ya bağışlanacağını belirtti.