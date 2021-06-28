Magazin Uğurtan Sayıner'in cenaze programı belli oldu

Uğurtan Sayıner'in cenaze programı belli oldu

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Uğurtan Sayıner'in cenaze programı belli oldu

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki evinde, dün yaşamını yitiren ‘Bizimkiler´ dizisinin Cemil’i, dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner’in (77) cenazesi, yarın Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

28 Haziran 2021, Pazartesi 16:21 Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan ’Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka’daki evinde yaşamını yitirdi. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. İktisat fakültesi mezunu olan ve 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlayan Sayıner için, yarın saat 14.00’te Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Sayıner’in cenazesi Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

UĞUR SAYINER HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

Sayıner, ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği nedeniyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen- Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş topluluklarında çalışan Sayıner´in rol aldığı dizi ve filmler şöyle: "Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler"

(DHA)

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