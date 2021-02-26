Türkiye UKOME karar verdi: İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor

UKOME karar verdi: İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor

Türkiye

UKOME karar verdi: İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor

UKOME kararı ile İstanbul'da bulunan ticari taksilerde yaş sınırında değişikliğe gidildi. Eskiden 0-1 yaş aralığındaki otomobiller ticari taksi olabiliyordu. Bundan sonra 0-2 yaş aralığındaki otomobiller de ticari taksi olabilecek.

26 Şubat 2021, Cuma 10:55 Son Güncelleme:
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İstanbul'da ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. Otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle aracını yenilemeyen esnafa yönelik olarak İBB UKOME'den yeni bir karar çıktı. UKOME kararı henüz uygulamaya girmemiş olsa da bundan sonraki süreçte eski otomobiller ticari taksi olarak hizmet verebilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksicilere SMS ile verdiği bilgide ticari taksi plakası olanların bundan sonra 2 yaşına kadar olan araçlara plaka takıp taksicilik yapabileceğini duyurdu.

Aksu "Değerli meslektaşlarımız; Dün (25.02.2021 Perşembe) yapılan UKOME toplantısında alınan karar gereğince ticari plakalarımıza araç takımındaki 0-1 olan yaş sınırı 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak olan araç değişimlerinde 0-2 yaşa çıkarılmıştır. Uygulama karar imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Hayırlı Cumalar. Başkan Eyup AKSU"

ESKİ ARAÇLAR TİCARİ TAKSİ OLACAK

Geçtiğimiz yıllarda ticari taksiye giren araçların çalışma süresi de 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı. Şimdi de İstanbul'a hizmet edecek olan otomobillerin 2 yaşında ticari taksiye girmesine yönelik karar alınmış oldu. Böylece 2 yaşında ticari taksi olan bir otomobil en fazla 4 yıl sonunda taksiden çıkarılacak.

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