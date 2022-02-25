Dünya Ukrayna 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin vermeyecek

Ukrayna 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin vermeyecek

Dünya

Ukrayna 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına izin vermeyecek

Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

25 Şubat 2022, Cuma 08:59 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, “Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.



İHA


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