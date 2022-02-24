Dünya Ukrayna 5 Rus uçağını ve 1 Rus helikopterini düşürdü

Ukrayna 5 Rus uçağını ve 1 Rus helikopterini düşürdü

Dünya

Ukrayna 5 Rus uçağını ve 1 Rus helikopterini düşürdü

AFP haber ajansının bilgisine göre, Ukrayna hava savunma sistemi 5 Rus uçağını ve 1 helikopteri düşürdü. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bu haberleri yalanladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 09:19 Son Güncelleme:
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Ukrayna, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı yazılı açıklama ile, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki birliklerini "yoğun bir biçimde bombalamaya" başladığını duyurdu.


Ordu, Kiev yakınlarındaki Boryspil Havaalanı da dahil olmak üzere diğer bazı havaalanlarına da füze saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rusya'nın saldırısına karşı cevap verdiğine ve püskürttüğüne işaret edildi.

Öte yandan ordu, güneydeki Odesa şehrinde, Rus paraşütçü birliklerinin olduğu yönündeki haberleri de yalanlandı.

RUSYA YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, "Yabancı medya kuruluşları tarafından Ukrayna topraklarına Rus uçağı düştüğü yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.


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