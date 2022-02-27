Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Biz kazanacağız

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki silahlı girişimlerinin başarısız olacağı vurgusu yapıldı.





Elçiliğin Twitter hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Günaydın dostlar! Yüzde 100 gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar! Detaylar geliyor! Biz kazanacağız!" ifadeleri kaydedildi.

ANKARA,(DHA)