Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Putin bir savaş suçlusudur

Vasyl Bodnar'ın açıklaması:

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Ukrayna tarafının yardım talebini ve Boğaz'ların kapatılmasına ilişkin teklifi Türk tarafına ilettim. Türk tarafı değerlendirip cevabını verecektir. Erken konuşmak istemem ama Türkiye tarafından dayanışma bekliyoruz. Bize göre Montrö Antlaşması' nın 9'uncu maddesi uygulamaya konulmalı. Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Maalesef onlarca kayıp haberi alıyoruz. Maalesef askerlerimiz kendi vatanları için hayatlarını feda ediyor. Onları öldüren Rus ordusu ve Rus silahları. Bugün 2 saat sonra buradaki AB büyükelçileriyle bir görüşme yapacağım. En önemlisi yaptırımların ve kısıtlamaların uygulanması ve Ukrayna'ya yardım etmek.





Putin bir savaş suçlusudur. Ukrayna'nın hızlı işgali mümkün değil. Seferberliğin yanı sıra bölgesel birlik kuvvetlerimiz ve elinde silah tutabilen herkes oraya gidiyor. Bizim için önemli olan bir çok Türk dostumuzdan destek mesajlarını almam. Bu ihtilafta Türkiye tarafsız kalmamalı. Söz konusu itilaf bölgenin hayati çıkarlarını etkiliyor. O yüzden aktif olmaya çağırıyoruz ve Ukraynalılara yardım etmeye çağırıyoruz.



