Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar bölgedeki son durumla ilgili canlı yayında yaptığı bilgilendirmede başkent Kiev'e giren Rus ordusunu hatırlatarak ülkesinin en zor günün yaşadığını aktardı.

Bodnar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sabotaj gruplarının başkente girme çabaları etkisiz kılınıyor. Rus askerleri güçlü hava savunması sayesinde iniş yapamadı. Rus ordusu tarafından daha önce işgal edilen bazı yerler geri alındı ve Rus kuvvetleri ciddi kayıplar verdi. Yüzlerce işgalci yok edildi. Komşularımızdan online yardım almaya başladık. Ukrayna Devletinin yönetimi Kiev'de devam ediyor. Putin'in planları şimdiden suya düştü. Saldırı güçleri git gide zayıflıyor.









AKLI BAŞINDA DEĞİL

Şu an en tehlikeli durum Ukrayna'nın güneyi ve başkent Kiev'de. Etkili savunma araçlarımız saldırganları durdurup düşmanın başkente girmeyi engelliyor. Düşmanın baş hedefi cumhurbaşkanımız ikinci hedef ise cumhurbaşkanımızın ailesi. Siz söyleyin aklı başında biri neden cumhurbaşkanının ailesini hedef alsın; aklı başında değil.

Sayın Erdoğan'a barış arayışı konusundaki girişimleri için teşekkür ediyorum. Şuan önemli olan Rusya'nın bu saldırganlığı durdurması ve masaya geri dönmesi için Rusya'ya baskı yapmak. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine inanıyorum.

Sizlerin paylaşacağı doğru bilgiler ülkemizdeki gerçek durumu anlatabilir. Türk halkının Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyorum bunun sadece sözde kalmayacağına inanıyorum.

HÜKÜMET BİNALARINA YAKIN YERLERDE ÇATIŞMALAR VAR MI?

Hükümet binaları yakınlarında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giren bir sabotaj grubu toplum içinde panik yaratmaya çalıştı ve bunlara müdahale edildi. Böyle Haberler bizi hiçbir şekilde etkilemiyor.

NATO TOPLANTISI

Rus işgalcilerini Ukrayna'dan kovmamız gerekiyor öncelikle. Şu an Ukrayna ordusunun ilgili silah ve yardımları alması gerek. Ukrayna'nın NATO'ya üye olma talebini kimse gündemden çekmedi. Ukrayna yalnızca NATO'ya değil Avrupa Birliği'ne de alınmalı.

DHA







