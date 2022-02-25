Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor. Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı. Ukrayna askeri, Rusların tehdidi altındaki Kiev’de bir yolda konuşlandı. Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı olduğu bilgileri geliyor. Ukrayna ordusu, köprüleri tutarak Rus tanklarının geçişini engellemeye çalışıyor.

KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURDULAR

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmak için Ivankiv'de Teteriv Nehri üzerindeki bir köprüyü havaya uçurduğunu duyurdu.









Silahlı Kuvvetler'in Twitter hesabında başkent Kiev'in 50 kilometre kadar kuzeyinde bulunan köprünün fotoğrafları yayımlandı.

60 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DA ORDUYA ÇAĞRILDI

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 60 yaşın üstündeki kişilerin de silah altına alınacağını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri daha önceki Twitter mesajında yaşa bakılmasızın tüm sivilleri göreve çağırmıştı.

Silahlı Kuvvetler Komutanı’nın “yaş sınırlamasının olmayacağına” ilişkin açıklaması reşit olmayanların da silah altına alınabileceği yorumlarına yol açmıştı.

Ancak Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, yeni bir açıklamayla konuya açıklık getirdi ve yaş sınırlamasının kaldırılmasının 60 yaşın üzerindeki kişilere yönelik olduğunu söyledi.

Açıklamada küçüklerin silah altına alınmasından söz edilmedi.

Reznikov “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı’yla vardığımız uzlaşma sonrasında fiziki ve ruhsal durumu uygun, düşmana karşı direnecek ve onları yenilgiye uğratacak 60 yaşın üzerindeki kişileri de dahil etmeye karar verdim” dedi.