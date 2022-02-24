Ukrayna tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alıyor. Yüzyıllar boyunca farklı güçlerin mücadelelerine tanık olan Ukrayna’nın bağımsızlığına ulaşması ise daha yakın bir tarihte gerçekleşti. Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından ise Avrupa Birliği'nin (AB) temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekâtı sonrası 100'den fazla savaş uçağının teyakkuza geçirildiğini açıkladı…

UKRAYNA NE ZAMAN KURULDU?

MÖ 32.000 yılından beri yerleşim yeri olan modern Ukrayna toprakları Orta Çağ döneminde Ukraynalı kimliğinin temelini oluşturan güçlü Kiev Knezliği'nin kurulmasıyla birlikte Doğu Slav kültürünün önemli bir merkezi haline geldi.

13. yüzyılda Kiev Knezliği'nin çeşitli prensliklere bölünmesi ve Moğol istilasının sebep olduğu yıkımın sonucu olarak bölgesel birlik çöktü ve bölge Polonya-Litvanya Birliği, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları, Rusya Çarlığı gibi çeşitli güçler arasında mücadelelere sahne oldu, yönetildi ve bölündü.

17. ve 18. yüzyıllarda Kazak Hetmanlığı kuruldu ve zenginleşti ancak hetmanlık toprakları sonunda Polonya ve Rus İmparatorluğu arasında bölündü.

Rus Devrimi'nin ardından, Ukrayna'nın kendi kaderini tayin hakkı mücadelesi doğrultusunda Ukrayna ulusal hareketi ortaya çıktı ve 23 Haziran 1917'de uluslararası alanda tanınan Ukrayna Halk Cumhuriyeti kuruldu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Ukrayna'nın batı kısmı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile birleşti ve tüm ülke Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu.

Ukrayna, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazandı.

UKRAYNA’NIN NÜFUSU KAÇ?

Yüzölçümü 603.549 km² olan Ukrayna’nın nüfusu 2021 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre nüfusu 41 milyon 319 bin 838 olarak kaydedilmiştir.

UKRAYNA AVRUPA BİRLİĞİ’NDE Mİ?

Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır.

Ukrayna bu listede yer almamakla birlikte, Ukrayna-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmasının ekonomik kısmı 27 Haziran 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından imzalandı ve1 Ocak 2016'da Ukrayna, AB ile DCFTA'ya katıldı.