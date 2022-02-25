Podolyak, "Eğer mümkünse müzakere yapılmalı. Eğer Moskova da tarafsız statü de dahil olmak üzere müzakere yapmak isterse, bundan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD ve NATO'dan istediği güvenlik garantilerinde Ukrayna'nın kesinlikle uluslararası ittifaka üye olmamasını şart koşmuştu.







