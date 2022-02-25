Dünya Ukrayna Başkanlık Ofisi danışmanı: Ukrayna, Rusya ile müzakerelere hazır

Ukrayna Başkanlık Ofisi danışmanı: Ukrayna, Rusya ile müzakerelere hazır

Dünya

Ukrayna Başkanlık Ofisi danışmanı: Ukrayna, Rusya ile müzakerelere hazır

Ukrayna Başkanlık Ofisi danışmanı Mykhailo Podolyak, 'Ukrayna barış istiyor ve NATO konusunda nötr bir statünün kabul edilmesi de dahil olmak, üzere Rusya ile müzakerelere hazır' dedi.

25 Şubat 2022, Cuma 13:09 Son Güncelleme:
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Podolyak, "Eğer mümkünse müzakere yapılmalı. Eğer Moskova da tarafsız statü de dahil olmak üzere müzakere yapmak isterse, bundan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD ve NATO'dan istediği güvenlik garantilerinde Ukrayna'nın kesinlikle uluslararası ittifaka üye olmamasını şart koşmuştu.


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