Türkiye Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen mesaj duygulandırdı

Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen mesaj duygulandırdı

Türkiye

Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen mesaj duygulandırdı

Ankaralı bir vatandaşın Ukrayna Büyükelçiliği’ne gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesaj duygulandırdı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 22:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ukrayna Büyükelçiliği, Ankaralı bir vatandaşın büyükelçilik binasına gönderdiği yardım kutusundan çıkan mesajı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Duygulandıran mesajda, “Merhaba ben Yusuf. Eğer savaştan sonra hayatta kalırsan seni Türkiye’ye davet ediyorum. Ülken uğruna ölürsen bizim için bu bir onur olacaktır” ifadeleri yer aldı.

ANKARA (İHA)

İlgili Haberler
Ukrayna’daki çatışma bölgesinden gelen Türkler Edirne’ye ulaştı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Balık hem bereket hem sağlık
Banu Şen
Hakan Çelik
Lüks ve tasarruf bir arada
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Acayip sesler
Rauf Tamer
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ukrayna’daki çatışma bölgesinden gelen Türkler Edirne’ye ulaştı