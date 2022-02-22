Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşeceğini duyurdu.
22 Şubat 2022, Salı 02:02 Son Güncelleme:
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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü açıkladı.
Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.
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