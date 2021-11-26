Suların durulmadığı Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den flaş bir iddia geldi. Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbaratının Aralık ayında Rusya'daki insanların katılımıyla olası bir darbe girişimi hakkında bilgisi olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre, basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya ile gerginliğin tırmanmasına hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy, "1-2 Aralık'ta ülkemizde bir darbe olacağı bilgisi aldım." dedi.