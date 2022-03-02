Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Başkanı Michel ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

02 Mart 2022, Çarşamba 19:15 Son Güncelleme:
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Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için resmen başvuruda bulunmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Zelesnkiy görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenilir dostum Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile sürekli iletişim halindeyim. Savaş alanındaki mevcut durumu ve diplomatik çabaları görüştük. Ukrayna’nın AB üyeliğine ilişkin olumlu sinyalleri bekliyoruz" dedi.

İHA

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