Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy corona virüse yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy corona virüse yakalandı

Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy corona virüse yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

09 Kasım 2020, Pazartesi 18:48 Son Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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AA


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