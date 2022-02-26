Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Silahlarımızı bırakmıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Silahlarımızı bırakmıyoruz

Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Silahlarımızı bırakmıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı son açıklamada, 'Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz' dedi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 09:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkeden kaçtığı ve silah bırakma çağrısı yaptığı iddialarına karşılık paylaşım yaparak hakkında çıkan haberleri yalanladı. Sosyal medyadan halka seslenen Zelenskiy "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.


İHA


İlgili Haberler
Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Kiev sokaklarında çatışma, ABD'den Zelenski'ye teklif...


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rusya'nın hedefi Zelenski! Kiev için kritik 4 senaryo