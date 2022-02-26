Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Silahlarımızı bırakmıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı son açıklamada, 'Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz' dedi.
26 Şubat 2022, Cumartesi 09:44 Son Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkeden kaçtığı ve silah bırakma çağrısı yaptığı iddialarına karşılık paylaşım yaparak hakkında çıkan haberleri yalanladı. Sosyal medyadan halka seslenen Zelenskiy "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.
İHA
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