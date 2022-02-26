Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yeni yayınladığı video mesajında şu açıklamalarda bulundu. "Ülkeyi kurtarmak için ne kadar sürerse sürsün savaşacağız. Bombardıman devam ederken bile... Çocuklar zaten barınaklarda doğmuşsa, şüphesiz savaşta düşmanın şansı yoktur. Ukraynalıların ülkeyi savunma istekliliği işgal senaryosunu bozdu. Ülke özgürleşene kadar savaşacağız"

Vladimir Zelenskiy: Silah bırakmayacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir video mesaj ile yayınladı. Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık"

Zelenskiy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık."

TRT HABER