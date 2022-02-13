Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin telefon trafiği

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeye dair açıklamada bulundu. Zelenskiy, görüşmede yaptırımlar ve güvenlik sorunlarına karşı önlemlerin ele alındığını belirterek, “Son uluslararası görüşmelere ve Normandiya Dörtlüsü (N4) formatında barış sürecinin yoğunlaştırılmasına değinildi. AB'ye makro-finansal destek için minnettarız” dedi.

“SON ULUSLARARSI GÖRÜŞMELER KONUŞULDU”

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuştu. Zelenskiy, Ukrayna ziyareti için Macron’a teşekkür ettiğini ifade ederek, görüşmede güvenlik durumu ve N4 ve Üçlü Temas Grubu (Trilateral Contact Group) formatlarında barış sürecini yoğunlaştırmanın yollarının ele alındığını açıkladı. Zelenskiy, “Son uluslararası görüşmeler konuşuldu. Macron'un gerilimi düşürme sürecine kişisel katılımını takdir ediyorum” dedi.

Öte yandan, Macron ve Zelenskiy’nin dün akşamki telefon görüşmesine dair Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin Fransa ile Ukrayna arasındaki koordinasyonun bir parçası olduğu belirtilerek, Macron’un bu bağlamda Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği ifade edildi. Açıklamada, “İki lider, Minsk Anlaşmalarının uygulanması ve Donbass'ta kalıcı bir çözüm için Normandiya formatında diyaloğu sürdürmek istiyor” denildi.

TRUDEAU: UKRAYNA HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ayrıca Zelenskiy, dün akşam Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy yaptığı açıklamada, müttefiklerin gerilimi düşürme konusundaki diplomatik çabaları üzerine görüştüklerini ifade ederek, “Kanada'nın Ukrayna'yı önemli bir mali paketle güçlendirme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Ukrayna ve Kanada’nın birlikte durduğunu gösteren bir başka güçlü işaret” dedi.

Öte yandan Trudeau da yaptığı açıklamada, Kanada'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteğin değişmez olduğunu vurguladı. Trudeau, “Ukrayna halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlik içerisindeyiz. Bugün konuştuğumuzda Başkan Zelenskiy ile paylaştığım mesaj buydu” dedi.

DHA







