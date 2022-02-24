Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Artık harekete geçme zamanı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Rusya’nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbass ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı, BM Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir" dedi.

Bakanlık açıklamasında " Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin’in Ukrayna’ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar durdurabilir. Ortaklarımız yeni yaptırım paketini derhal hayata geçirmelidir. Aynı zamanda dost başkentlerini, Ukrayna’ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesine yönelik kapsamlı bir işgal başlattığını ifade ederek, dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, “Putin, Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri saldırı altında. Bu bir saldırganlık savaşıdır. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalıdır. Şimdi harekete geçme zamanı” dedi.









“AVRUPA’NIN VE DÜNYANIN GELECEĞİ TEHLİKEDE”

Kuleba, Avrupa ve dünyanın geleceğinin tehlikede olduğunu vurgulayarak, “Dünya derhal harekete geçmelidir. Avrupa ve dünyanın geleceği tehlikede. Yapılması gerekenler, SWIFT de dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik yıkıcı yaptırımlar, Rusya’yı her alanda yalnızlaştırmak, Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı, finansal destek ve insani destek olmalıdır” dedi.

DHA







