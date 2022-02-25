Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna devletini yok etmek, Ukrayna yönetimini indirmek ve işgal kontrolünü sağlamak için Ukrayna topraklarında geniş çaplı bir saldırı operasyonunu sürdürüyor. Rusya Federasyonu, savaş uçakları, balistik füzeler, ağır silahlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, kara birlikleri ve diğer kuvvetler ve araçlar kullanarak Rusya topraklarından, Karadeniz ve Azak Denizi, geçici olarak işgal edilen Kırım ve Donbas ve Belarus topraklarından Ukrayna’ya saldırıyor" ifadeleri kullanıldı.

"Avrupa’nın merkezinde masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor"

Açıklamanın devamında, "Rus birlikleri Kyiv, Kharkiv, Odesa, Chernihiv, Ivano-Frankivsk, Lviv ve diğer Ukrayna şehirlerindeki sivil altyapı tesislerine füze ve bomba saldırıları düzenliyor. Kremlin, Ukrayna’nın başkentini ele geçirmek için geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Avrupa’nın merkezinde çocuklar da dahil olmak üzere masum insanlar ölüyor ve yaralanıyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca açıklamasında, "Rusya, Ukrayna’da savaş kurallarını ve diğer uluslararası hukuk normlarını ağır bir şekilde ihlal ediyor. Rusya Federasyonu’nun çok sayıda savaş suçu işlemesi ve Roma Statüsü’nü ihlal etmesinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Başsavcılığı, Rus yönetiminin en ağır ceza almasını sağlamak içi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulacak deliller toplamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Rus işgalciler Çernobil nükleer santralini ele geçirdi"

Rusya’nın Çernobil nükleer santralini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Uluslararası teknik güvenlik kurallarının öngördüğü şekilde nükleer santral çalışanlarının rotasyonuna izin vermiyorlar. Çok sayıda Rus askeri araçlarının hareketi ve kirlenmiş radyoaktif tozun atmosfere yükselmesi nedeniyle toprağın üst düzeyinin bozulmasından dolayı radyasyon kontrol seviyelerinin yükselişi kaydedildi. Ukrayna tarafı, Rusya’nın eylemlerinin Avrupa’da büyük çaplı bir çevre felaketine yol açabileceği konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nu uyardı" denildi.

"Ukrayna, Rusya’ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayanlara minnettar"

"Ukrayna ordusu ve diğer tüm ulusal savunma güçleri, Rus saldırısına güçlü bir şekilde karşı koyuyor, düşman kuvvetleri kayıp veriyor, stratejik pozisyonlarımızı tutuyoruz" denilen açıklamada, "Ukrayna, Rusya’ya karşı yeni ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD, Kanada, AB ve diğer uluslararası ortaklara minnettardır.

Aynı zamanda, bu önlemler Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşını durdurmak için henüz yeterli değil. Bazı Avrupa ülkelerini, Ukrayna vatandaşlarının ve tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliğinin korunması söz konusu olduğunda, dar siyasi çıkarlara göre hareket etmemeye çağırıyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun temel normlarına saygıya dayalı uluslararası güvenlik mimarisinin ve küresel dünya düzeninin gelecek kaderi tehlikededir. Rusya, SWIFT ödeme sisteminden derhal çıkarılmalıdır. Hiç gecikmeden hemen harekete geçmeliyiz" ifadelerine yer verildi.

"Ukrayna, ek silah sevkiyatı için başvuruda bulundu"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, "Ukrayna, devletimizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için ek silah sevkiyatı için ortaklarına ilgili başvuruda bulundu. Ukrayna ve Ukrayna vatandaşları için mali ve insani yardımı aktif bir şekilde temin ediyoruz. Rusya, Ukrayna’ya yönelik silahlı saldırganlığına son vermeli ve barışçıl bir çözüm için diyalog başlatmalıdır. Bu, hayat kurtarmaya ve Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görmediği bir felaketi önlemeye yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İHA