Ukrayna Donanması açıkladı: Yılan adasındaki 13 asker yaşıyor!

Posta.com.tr / Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ilk gününde, Karadeniz’deki küçük bir ada olan Yılan Adası’nda 13 Ukrayna askerinin adayı teslim etmemeleri üzerine Rus savaş gemisi tarafından öldürüldüğü ifade edilmişti. Ses kayıtlarında, silahlarını bırakmaları için uyaran ve Ukraynalı askerlerin bulunduğu adaya yaklaşan Rus savaş gemisine Ukraynalı askerlerin ‘Rus gemisi, defol’ dediği duyuluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy sonrasında 13 askerin Rus savaş gemisinin bombaları sonucu kahramanca öldüğünü açıklamıştı. Ancak Ukrayna Donanması, pazartesi günü yayınladığı bildiride askerlerin ölmediğini ifade etti. Donanmaya göre adadaki 13 asker, Rus güçlerinin iki saldırısını püskürttü, ancak sonunda ‘mühimmat yetersizliğinden’ teslim olmak zorunda kaldı. Bunun üzerine Rus güçleri adadaki yapıları ve deniz fenerlerini yıktı.

Rus medyası ayrıca Ukraynalı askerlerin Sivastopol’da olduğunu gösteren bir fotoğraf yayınladı.









Yılan adası 48 kilometrelik ve Ukrayna’nın güneyindeki Karadeniz’de bulunan küçük bir ada. Kırım’a uzaklığı ise 185 mil. Sadece yaklaşık 18 hektar büyüklüğünde olmasına rağmen, Atlantik Konseyi’nin geçen yılki bir raporuna göre Karadeniz'deki "Ukrayna toprağı iddiasının anahtarı" olarak düşünülüyor.

Atlantik Konseyi raporunda, Zelenskiy'nin stratejik önemini vurgulayarak, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tersine çevirmeye çalışacak bir zirve öncesinde röportaj yapmak için geçen yıl Yılan Adası’nı seçtiği belirtildi.







