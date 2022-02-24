Ukrayna duyurdu: 50 Rus askeri öldürüldü!
Ukrayna Ordusu tarafından yapılan açıklamada, 50 Rus askerinin öldürüldüğü iddia edilirken, 6 Rus uçağının düşürüşdüğü öne sürüldü.
24 Şubat 2022, Perşembe 12:28 Son Güncelleme:
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Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan savaştaki son duruma dair yapılan açıklamada, 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyururken, 6 Rus uçağının da vurularak düşürüldüğünü ve 4 tankın da imha edildiğini bildirildi.
MOSKOVA İDDİALARI YALANLADI
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.
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