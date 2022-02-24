Ukrayna duyurdu: 50 Rus askeri öldürüldü!

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan savaştaki son duruma dair yapılan açıklamada, 50 Rus askerinin öldürüldüğünü duyururken, 6 Rus uçağının da vurularak düşürüldüğünü ve 4 tankın da imha edildiğini bildirildi.





MOSKOVA İDDİALARI YALANLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.