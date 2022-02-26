Ukrayna duyurdu: Pazartesi gününe kadar sürecek! Sabotajcı olarak değerlendirilecekler
Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekatın ardından Başkent Kiev'de korkulu bekleyiş sürüyor. Kiev’de sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatılırken halkın araç kullanması da yasaklandı.
26 Şubat 2022, Cumartesi 21:28 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev’de de gerginlik devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı. Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi. Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi.
İHA
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