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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin öldüğünü açıkladı

Dünya

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin öldüğünü açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 10:31 Son Güncelleme:
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Rus birliklerinin moralinin düşük olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Düşman personelinin kaybı yaklaşık 4 bin 500 kişiyi buldu. Makariv - Kiev yönünde bir hat hareket ediyor. Ancak işgalci güçlerin moral düşük durumda. Çernihiv bölgesindeki Koryukivka yakınlarında, Rus Silahlı Kuvvetleri askerleri silahlarını bırakmaya ve teslim olmaya hazır. Ukrayna'nın her yerinde yüzlerce arızalı zırhlı araç ve tank terk edildi” denildi.

UKRAYNA’DA CAN KAYBI SİVİL 352’YE ULAŞTI

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, savaşta Ukraynalı 14’ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan 116’sı çocuk olmak üzere 1684 kişinin yaralandığı ifade edildi.

KİEV, UKRAYNA’NIN KONTROLÜNDE

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev’in Ukrayna kontrolünde olduğunu ve Rusya’nın ilerleme çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını duyurdu. Rus birliklerinin hareketlerinin yakından takip edildiğinin ifade edildiği açıklamada, “İşgalci askeri sütunlar imha edildi. Düşman önemli personel kayıplarına uğradı. Rus birliklerinin morali bozuk ve bitkin. Evimizi davetsiz misafirlerden nasıl koruyacağımızı bildiğimizi gösterdik” denildi.


DHA


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