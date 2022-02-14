Ukrayna görüşmelerinde Hitler benzetmesi: Münih sendromu

Ukrayna-Rusya sınırındaki krizin çözümü için atılan diplomatik adımlar birer birer boşa çıkıyor. Moskova’dan dönen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sunday Times’a verdiği röportajda; 1938’de Çekoslovakya’nın Südet bölgesinin Almanya’ya verilmesiyle sonuçlanan Münih Konferansı’na atıfta bulunarak ‘Moskova’da Münih havası’ aldığını söyledi.

İŞGAL KAPIDA

İngiliz Bakan, Moskova yönetimini verilen tavizlere rağmen İkinci Dünya Savaşı’nı çıkaran Hitler Almanyası ile kıyaslarken, Ukrayna sınırındaki 130 bin kişilik Rus kuvvetlerinin her an saldırabileceğini iddia etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Rus lider Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin dün iki taraftan da yapılan açıklamalar ise çözüm konusunda ilerleme işareti vermedi.

CHAMBERLAIN BENZETMESİ

Dönemin İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain, Avrupa’da savaş çıkmasını önlemek için Nazi Almanyası’na Çekoslovakya’dan toprak verilmesiyle sonuçlanan pazarlıklarda yer almıştı. Ukrayna’nın İngiltere Büyükelçisi Vadym Prystaiko, geçen hafta Rus lider Putin ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Chamberlain’e benzetti. Büyükelçi, Macron’un tavrının Ukraynalıları rahatsız ettiğini dile getirdi.

DİPLOMASİ İÇİN SON UMUTLAR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Kiev’de, yarın ise Moskova’da Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için temaslarda bulunacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından Fransa lideri Macron ile masaya oturması ve Avrupa’nın yürüteceği politikaya son şeklini vermesi beklenen Scholz, “Avrupa’da bir savaşı önlemek bizim görevimiz” dedi.

ELLER TETİKTE

Diplomatik çözüm umutları tükenirken Rus işgali tehdidi altındaki Ukrayna’da savaş hazırlıkları sürüyor. Başkent Kiev’de binlerce Ukraynalı Rusya’ya karşı birlik yürüyüşü yaptı. Ukrayna ordusu gönüllü sivillere gerilla savaşı eğitimi verirken aşırı sağcı gruplar gençler ve çocuklar üzerinde etkisini artırıyor.

Rus tehdidi karşısında Ukraynalı siviller silahlanıyor.



