Ukrayna hava sahasından uçak geçmiyor! Rusya da uçuşları durdurdu

Rus ordusu sabah erken saatlerde Ukrayna işgaline girişti, şehirlerden peş peşe patlama sesleri duyuldu. Rusya Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenliyor. Ukrayna gökyüzünde ise hiçbir sivil uçuş görünmüyor. Uçuş trafiğinin durduğu hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki havalimanında uçuşların durdurulduğu bu sabah duyuruldu. Hava sahası izleme grubu Safe Airspace, Rus saldırısı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna hava sahası için uçuşların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Safe Airspace, buna gerekçe olarak bölgede sivil uçakların yanlışlıkla vurulabilmesini ya da düzenlenecek bir siber saldırının hava trafiği kontrolünü hedefleyebilmesini göstermişti.

RİSK SEVİYESİ KIRMIZI

Grup ayrıca risk seviyesini kırmızıya, yani 'uçmayın' olarak da güncellemişti. Söz konusu gerilim ve belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan kuruluş, "Bu durum sivil havacılık için önemli risklere yol açıyor" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Wizz Hava Yolu şirketi Ukrayna'daki tüm operasyonlarını askıya aldı.

RUSYA DA UÇUŞLARI DURDURDU

Rusya’nın Ukrayna topraklarına saldırmasının ardından her 2 ülkede de gerilim artmaya devam ederken, Rusya Federal Havacılık Ajansı duyuru yayınladı. Donbass Bölgesi’ne yakın noktalarda bulunan havaalanlarında yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşların iptal edildiği belirtilerek, “2 Şubat 2022'den, 2 Mart 2022 tarihine kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol kentlerine tüm uçuşlar geçici olarak durdurulmuştur. Uçuş kısıtlamaları kaldırıncaya kadar havaalanlarına gidilmemesi şiddetle tavsiye edilir” denildi.

POLONYA UÇAKLARINI GÜVENLİ BÖLGELERE YÖNLENDİRDİ

Polonya, Ukrayna’ya olan tüm uçuşların iptal edildiğini ve Ukrayna’nın Kiev, Odessa ve Lviv şehirlerine giden uçakların ise güvenli bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

Polonya’daki LOT Havayolları, Ukrayna’ya düzenlenen tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Polonya Hava Seyrüsefer Hizmetleri Ajansı (PAZP) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması dolayısıyla Ukrayna’ya seyir halinde bulunan sivil uçakların güvenli bölgelere yönlendirildiği bildirildi.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) dün yaptığı açıklamada havayolu şirketlerini Ukrayna üzerinden gerçekleştirecekleri uçuşlardan kaçınmaları, Belarus-Ukrayna ve Rusya-Ukrayna sınırlarında 185 kilometre çapındaki hava sahası boyunca aşırı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Ukrayna’nın hava trafik kontrol kurumu Ukraeroruch ise Rusya’nın operasyona başlamasının ardından internet sitesinden yaptığı duyuruda "yüksek güvenlik riski" dolayısıyla Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlar için kapatıldığını açıklamıştı.

THY SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.







