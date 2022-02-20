Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların düzenlediği saldırıda 2 Ukrayna askerinin öldüğünü, 4 askerin de ağır yaralandığını açıkladı. Ayrılıkçıların havan topları kullandığı ifade edildi. Donetsk’teki ayrılıkçılar ise Ukrayna tarafından yapılan saldırı ve sabotajlar sonucu ölenlerin olduğunu iddia etti. Rusya da Ukrayna tarafından atılan top mermilerinin kendi topraklarında infilak ettiğini ileri sürdü. Rusya’nın işgal için bahane yaratacak ‘sahte bayrak saldırıları’ hazırladığı iddiaları arasında; ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk’ın bulunduğu Donbas’tan art arda bombalı saldırı haberleri geldi. Uluslararası gözlemciler, sadece Donetsk’te 135’i patlama olmak üzere 222 ateşkes ihlali bildirdi. Ayrılıkçılar seferberlik ilan ederken, Rus ordusu yedek kuvvetleri eğitime çağırdı. Ukrayna’da da askeri seferberlik ilan edildi ve halk askere çağrılmaya başlandı.

FÜZELER FIRLATILDI

Rusya; Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile stratejik nükleer füze kuvvetlerinin yer aldığı geniş kapsamlı tatbikat yaptı.

Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Kremlin Sarayı’ndaki merkezden beraber takip ettiği tatbikat kapsamında; Karadeniz’den Kamçatka’ya kadar geniş bir coğrafyada kıtalararası menzile sahip hipersonik füzeler, nükleer denizaltılardan fırlatılan seyir füzeleri denendi. Tüm füzelerin hedeflerini başarıyla vurduğu açıklandı.









BIDEN: İŞGAL KARARI VERİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın bahanelerle Ukrayna’ya saldırı için zemin hazırladığını söyledi. “Putin’in Ukrayna’yı işgal kararı verdiğine inanıyorum” diyen Biden, buna karşın diplomasi için hâlâ bir umut olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Almanya’da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Zelenskiy, “Barışçıl ve diplomatik yol, bizim ihtiyacımız olan yoldur. Müttefikimiz ve ortağımız olarak ABD’ye minnettarız” dedi.

RUSYA 900 BİN SIĞINMACI ALACAK

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılar, sivilleri Rusya’ya tahliye etmeye başlamıştı. Rusya’nın Rostov bölgesindeki yetkililer 900 bin sığınmacıyı kabul etmeyi planladıklarını açıkladı. Sığınmacılar için çadır kentler kuruldu. Luhansk’taki ayrılıkçılar sığınmacıları Rusya’ya taşıyan otobüslerin geçtiği yol üzerindeki bir köprünün altında patlayıcı düzenek bulunduğunu ileri sürdü.

GECE BOYUNCA ÇATIŞMA SESLERİ DUYULDU

Ukrayna’nın doğusunda yer alan ve Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalara ev sahipliği yapan Donbass bölgesindeki patlama ve çatışma sesleri gece boyunca durmadı. Çatışma anlarını panik halde kayda alan birçok kişi, o anları sosyal medyada paylaştı ve çatışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölge halkı, Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılarla yaşanan çatışmaların şiddetinin artmasından endişe ediyor.





WAGNER DONBAS'TA

Cephe hattında gelişmeleri takip eden BuzzFeedNews muhabiri Christopher Miller ise, Rus paralı asker grubu Wagner'in provakosyonlar için Donbas'a geldiğini bildiriyor. Miller, söz konusu bilgiyi Ukrayna istihbaratına dayandırdı. Wagner Grubu, özellikle Suriye ve Libya'daki operasyonlarla tanınıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hafta içinde Rusya'nın 'sahte bayrak operasyonu' düzenleyebileceğini söyledi:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için bahane uydurduğundan endişeliyiz. Rusya, Ukrayna sınırına yıllardır gördüğümüz en büyük askeri birliği konuşlandırdı. Bölgede birçok Rus istihbaratı bulunuyor ve Rusya'nın sahte bayrak operasyonu düzenlemeye çalıştığının görüyoruz.

Sahte bayrak operasyonu, taraflardan bir tanesinin diğerine saldırabilmek için yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstermesine verilen ad.

BORIS JOHNSON: AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK SAVAŞ İÇİN

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışmaya yol açacağı konusunda uyardı. BBC’ye konuşan Johnson, ‘Gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana yapılan Avrupa'daki en büyük savaş için. İstihbarata göre sadece Donbas üzerinden bir istilaya değil, Joe Biden'in dün gece açıkladığı gibi aynı zamanda kuzeyden, Belarus'tan aşağı inen ve Kiev'i kuşatıyor. Bence pek çok insan bunun sadece Ukraynalılar için değil, Ruslar için de maliyetini anlamalı” dedi.



