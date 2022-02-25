Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes çağrısı

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes çağrısı

Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy'den Rusya'ya ateşkes çağrısı

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş videosu yayımladı. Zelenskiy hem Ukraynaca hem de Rusça olarak Rusya’ya ateşkes çağrısı yaptı.

25 Şubat 2022, Cuma 09:06 Son Güncelleme:
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BBC Türkçe'nin haberine göre, Zelenskiy, “Rusya eninde sonunda çatışmaların ve bu işgalin nasıl durdurulacağı konusunda bizimle konuşmak zorunda kalacak” dedi. Konuşma ne kadar erken başlarsa, Rusya'nın kayıplarının o kadar az olacağını belirten Zelenskiy, saldırılar durana kadar ülkelerini savunmaya devam edeceklerini söyledi. Ukraynalı lider gece saatlerinde yaptığı konuşmada Kiev’den ayrılma niyeti olmadığını ve şu anda Rusya'nın bir numaralı hedefi olduğunu bildiğini söylemişti. Ukraynalı lider, gün doğumu öncesinde çok sayıda füze saldırısının olduğu yönündeki haberleri de doğruladı. Füze saldırılarının yerel saatle sabaha karşı 04.00’te başladığını bildiren Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının hem askeri hem de sivil bölgeleri hedef aldığını da sözlerine ekledi.



RUSYA REDDETTİ

Rusya ise daha önce sivilleri hedef aldığı iddialarını reddetmişti.

Ancak daha önce de bildirdiğimiz üzere, gece saatlerinde Kiev’de patlama sesleri duyulmuştu. Sivillerin yaşadığı bir binaya da bir füzenin isabet ettiği görülmüştü.


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