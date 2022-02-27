Dünya Ukrayna ordusu Irpin’de kontrolü sağladı

Ukrayna ordusu Irpin’de kontrolü sağladı

Dünya

Ukrayna ordusu Irpin’de kontrolü sağladı

Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında yer alan Irpin şehrinde Ukrayna ordusu, Rus birliklerine karşılık verdiği mücadelede galip gelerek kontrolü ele geçirdi.

27 Şubat 2022, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Irpin şehrinde Rus askeri birlikleri ile Ukrayna ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ukrayna askerleri gösterdikleri direniş sonucu kentteki kontrolü ele geçirdi. Ayrıca Rusların başkente ilerleyişinin önüne geçilmesi için Buça-Irpin Köprüsü de havaya uçuruldu.


'ONLARI GERİ PÜSKÜRTTÜK'

Askeri kıyafetlerle operasyona katılan ve daha sonra Irpin halkına evde kalın açıklamasında bulunan Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Markuşin ise, "Bugün Ukrayna ve halkımız için çok önemli bir gün. Bugün Irpin şehrine Bucha tarafından tanklarla girdiler. Arkadaşlarımızla geri püskürttük. Olabildiği kadar evlerinizde kalın, dışarı çıkmayın. Sürekli çatışmalar yaşanıyor. Evlerinde yardıma ihtiyacı olan yaşlı kadınlar, çocuklar olabilir. Komşular lütfen yardım edin. Ne ihtiyacınız varsa bizi arayın biz getirelim. Sakin kalmanıza ihtiyacımız var. Biz çalışıyoruz, Irpin güven içinde. Onları geri püskürttük durum kontrol altında. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

İŞGALCİLERE MOLOTOF KOKTEYLİ

Kiev etrafında bulunan küçük şehirlere yönelik açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Aleksey Arestoviç, "Kiev’e ve başkente yakın şehirlere gelince, oralarda düşman Bucha’ya, Gostomel’e ve Irpin’e girmeye çalıştı. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çok güçlü roket, top ve hava saldırısına maruz kalarak durduruldu. Bucha halkı da direnişe katıldı ve Rus askerlerini molotof kokteylleri ile yaktı" ifadelerini kullandı.

İHA


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