Dünya Ukrayna paylaştı: Rus askerlerin fotoğrafları ve bilgileri ortaya çıktı

Ukrayna paylaştı: Rus askerlerin fotoğrafları ve bilgileri ortaya çıktı

Dünya

Ukrayna paylaştı: Rus askerlerin fotoğrafları ve bilgileri ortaya çıktı

Rusya’nın Ukrayna saldırılarına direnen Ukrayna ordusu, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini yayınladı.

24 Şubat 2022, Perşembe 19:12 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Ukrayna Savunma Bakanlığı, yakalanan 2 Rus askerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bilgilerde Rus askerlerinin bilgileri paylaşılarak, “93. Mekanize Tugay askerleri, iki Rus işgalciyi ele geçirdi. Bunlar 423. Yampol Motorlu Tüfek Alayı, askeri birlik 91701 mensupları" denildi.

KİEV (İHA)

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