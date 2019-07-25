Ukrayna Rus tankerine el koydu

Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koyan Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na farklı bir isimle giriş yaptığı belirtildi.

Yapılan açıklamada geminin adının geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi.

Tankerde arama yapıldığını ifade eden Ukrayna tarafı, geminin gözaltında tutulması için mahkeme kararı isteyeceklerini bildirdi.



