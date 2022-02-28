Ukrayna, Rusya aleyhine dava açtı

Rusya'nın düzenlediği saldırılara karşı mücadeleye devam eden Ukrayna, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu.

Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "26 Şubat 2022'de Ukrayna başvuruda bulundu ve Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) dava açtı. Ukrayna; Rusya, soykırım eylemlerinin meydana geldiğini yanlış bir şekilde iddia etti. Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk oblastlarını bu temelde sözde tanındı. Ardından, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti ilan edildi ve Ukrayna'ya karşı 'özel askeri operasyon' gerçekleştirdi.

Ukrayna, bu tür bir soykırımın gerçekleştiğini kesinlikle reddediyor ve Rusya'nın Ukrayna'da ve Ukrayna'ya karşı herhangi bir işlem yapmak için hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını tespit etmek için başvuru yaptı” ifadelerine yer verildi. Söz konusu başvurunun herhangi bir sözde soykırım suçlamasını önleme ve cezalandırma amacı taşıdığı belirtilen bildiride ayrıca, "Başvuruda Ukrayna ayrıca Rusya'yı soykırım eylemlerini planlamakla suçluyor" ifadelerine yer verildi. Söz konusu başvurunun Uluslararası Adalet Divanı tarafından Pazartesi günü görüşülmesi bekleniyor.

BRÜKSEL (İHA)



