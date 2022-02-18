Ukrayna - Rusya gerilimine yolcu uçağından mesaj: Sakin ol

Posta.com.tr / Ukrayna’nın komşusu Moldova’dan kalkan bir uçak, Ukrayna – Rusya geriliminde farklı bir diplomasi yöntemi denedi. Air Moldova’ya ait uçak, ülkenin başkenti Kişinev’den havalandı. 1 saat 40 dakikalık yolculuk boyunca Moldova semalarına ‘Sakin ol (relax)’ yazan uçağı, 60 bin kişi FlightRadar24'ten canlı olarak izledi. Uçuşun ardından Airbus A321 uçağı Kişinev’e geri indi.





Uçak diplomasisi, Ukrayna’daki silahlı çatışmaların yaşanmasının ardından geldi. ABD ile Rusya arasındaki güvenlik açığı, Rusya’nın Ukrayna sınırına 150 bin asker sevk etmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ileri sürdü. Rusya ise ABD'nin Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini yasaklamak gibi güvenlik garantilerini kabul etmemesi halinde askeri olarak ‘cevap vermek zorunda kalabileceğini’ açıkladı.







