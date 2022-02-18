Dünya Ukrayna - Rusya gerilimine yolcu uçağından mesaj: Sakin ol

Ukrayna - Rusya gerilimine yolcu uçağından mesaj: Sakin ol

Dünya

Ukrayna - Rusya gerilimine yolcu uçağından mesaj: Sakin ol

Ukrayna'nın komşusu Moldova'dan kalkan bir yolcu uçağı, Rusya - Ukrayna geriliminde farklı bir diplomasi yöntemi geliştirerek havada 'Sakin ol' yazdı. Uçağın hareketi 60 bin kişi izledi.

18 Şubat 2022, Cuma 11:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Posta.com.tr / Ukrayna’nın komşusu Moldova’dan kalkan bir uçak, Ukrayna – Rusya geriliminde farklı bir diplomasi yöntemi denedi. Air Moldova’ya ait uçak, ülkenin başkenti Kişinev’den havalandı. 1 saat 40 dakikalık yolculuk boyunca Moldova semalarına ‘Sakin ol (relax)’ yazan uçağı, 60 bin kişi FlightRadar24'ten canlı olarak izledi. Uçuşun ardından Airbus A321 uçağı Kişinev’e geri indi. 


Uçak diplomasisi, Ukrayna’daki silahlı çatışmaların yaşanmasının ardından geldi. ABD ile Rusya arasındaki güvenlik açığı, Rusya’nın Ukrayna sınırına 150 bin asker sevk etmesine neden olmuştu. 

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu ileri sürdü. Rusya ise ABD'nin Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini yasaklamak gibi güvenlik garantilerini kabul etmemesi halinde askeri olarak ‘cevap vermek zorunda kalabileceğini’ açıkladı. 


İlgili Haberler
Rusya’dan art arda diplomasi görüşmeleriRusya'ya uçak dolusu Amerikan doları getirdiler


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Brezilya’da sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor