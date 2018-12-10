Ukrayna, Rusya ile dostluk anlaşmasını iptal etti

Ukrayna, Kerch Boğazı'nda yaşanan krizin ardından Rusya ile ilişkilerini askıya alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile Ukrayna arasında Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın durdurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

1 NİSAN 2019'DA BAŞLAYACAK

Petro Poroşenko'nun Twitter hesabından duyurduğu karar, 1 Nisan 2019'da yürürlüğe girecek.

Ukrayna ile Rusya arasındaki dostluk anlaşması 31 Mayıs 1997 tarihinde Ukrayna'da imzalanmıştı. Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması 1 Nisan 1999'da yürürlüğe girmiş ve tarafların itirazları olmadan on yıl boyunca otomatik olarak uzatılmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kasım ayında Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek, Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu.

Bu haberi de okudular Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişme

Bu haberi de okudular Kerç Boğazı tekrar açıldı

MOSKOVA (İHA)