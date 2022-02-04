Dünya Ukrayna-Rusya krizinde flaş gelişme

Ukrayna-Rusya krizinde flaş gelişme

Dünya

Ukrayna-Rusya krizinde flaş gelişme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Olaf Szcholz, yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna-Rusya krizini konuştu.

04 Şubat 2022, Cuma 20:43 Son Güncelleme:
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Almanya Başbakanı Olaf Szcholz telefonda görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Szcholz’un görüşmede Ukrayna-Rusya krizini ele aldığı ifade edilerek, Johnson’ın Scholz’u Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiği aktarıldı. Liderlerin Rusya ile diyaloğun önemi konusunda anlaştıkları belirtilen açıklamada, Johnson ve Scholz’un gerilime son vermek için tüm diplomatik kanalları kullanmaya karar verdikleri aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin yansımaları da dahil olmak üzere müttefiklerin Rusya’ya açık ve tutarlı bir mesaj gönderme ihtiyacının altını çizdikleri ve kapsamlı bir yaptırım paketi üzerinde birlikte ve diğer uluslararası ortaklarla çalışmaya devam etme konusunda anlaştıkları ifade edildi. Açıklamada ayrıca Başbakan Johnson’ın Rusya’nın Ukrayna’ya daha fazla girmesi durumunda bu yaptırımların derhal yürürlüğe girmeye hazır olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Öte yandan Scholz, Ukrayna-Rusya gerilimi ve Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri konularını görüşmek üzere 14 Şubat’ta Ukrayna’yı, 15 Şubat’ta ise Rusya’yı ziyaret edecek.

İHA

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